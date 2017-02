VIDEO. Provincie trekt samen met Nederlands Limburg toerismemarkt op

Hasselt - Toerisme Limburg is van plan om samen met de Nederlandse buren naar buiten te treden. “Samen met Nederlands Limburg gaan we de Duitse markt benaderen”, zei gouverneur Herman Reynders donderdag tijdens een persmoment. “Dat is een eerste concrete stap in de samenwerking met onze buurprovincie. Meer kan ik er nog niet over vertellen, dat is voor binnenkort.”

De Limburgse toerismesector heeft een goed jaar achter de rug. Tijdens de eerste negen maanden van het jaar werden 2,3 procent meer overnachtingen genoteerd. Daarmee kende Limburg als enige provincie in Vlaanderen een duidelijke stijging.

“2015 was een topjaar met een stijging van het aantal overnachtingen met 10 procent. De voorlopige cijfers voor de eerste negen maanden van 2016 van de federale overheidsdienst Economie doen vermoeden dat we dat record in 2016 evenaren of misschien zelfs overtreffen”, aldus gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens.

Drie jaar geleden riep Toerisme Limburg een naar eigen zeggen uniek samenwerkingsmodel in het leven: publieke en private partners hebben de mogelijkheid om te participeren in campagnes die Toerisme Limburg voorstelt, waaronder de Limburg Vakantiegids. “Door onze middelen te bundelen, gaan we versnippering tegen en verhogen we onze slagkracht en impact”, aldus nog Philtjens.

Volgens de gedeputeerde zijn meer dan 31.000 mensen actief in de vrijetijdssector in de provincie, of zowat 8,5 procent van de Limburgse bevolking.