Een lief vinden? Er is meer dan Tinder alleen

Minder fan van Tinder, dan zijn er nog tal van apps om een lief te vinden. Met een beetje geluk kan je met Valentijn, op dinsdag 14 februari, een date in je agenda zetten. De leukste datingapps met een twist op een rij.

Bristlr

Moet je date een man met baard zijn? Deze app toont je een selectie van, jawel, mannen met baarden. Extra punten als je er een Jan, Piet, Joris of Korneel uitpikt.

Farmers Only

Zeg gerust boer zoekt vrouw en omgekeerd tegen deze app. De toepassing wordt omschreven als hét hulpmiddel om mensen op het platteland aan een lief te helpen.

Feeld

Van een trio tot partnerruil: liefhebbers van kinky dates zijn geholpen met deze app die als ideaal wordt omschreven voor dames en heren met een open (dirty) mind.

Sizzl

Hoe leuk is het als je vlam net dezelfde passies heeft als jij? Als die passie toevallig spek is, dan vind je via deze uitvinding van de Amerikaanse bacongigant Oscar Mayer misschien de man of vrouw van je leven met wie je voortaan samen restaurants kunt afschuimen. SaladMatchzoekt dat weer je gedroomde slapartner.

Wingman

Al even interesse om lid te worden van de mile high club: Wingman vindt de gelijkgestemde zielen die je zoekt. En wie weet houden jullie na de landing wel contact...

Hater Dater

Veel gemeenschappelijk hebben leidt tot een klik. Ook als je dezelfde dingen haat en daar speelt Hater Dater op in. Selecteer de dingen waar je echt de kriebels van krijgt en haat met z’n tweetjes. Hoe romantisch, toch?

Raya

Wie via deze tool zoekt, slaat misschien wel een beroemde, rijke vrijgezel aan de haak. Onder meer Cara Delevingne, Sharon Stone, Joe jonas en Elijah Wood hebben een profiel. Klein detail: als je minder dan vijfduizend volgers hebt op Instagram, raak je niet in het selecte clubje.