Oplichters proberen via Bol.com uw bankkaartgegevens te stelen

‘Uw KBC-team’, zo staat er onder een mail die via het internet wordt verstuurd met de mededeling dat internetwinkel Bol.com volgende week maandag 342,45 euro van uw rekening haalt. “Het gaat hier uiteraard om een geval van phishing of internetfraude. Zeker niet op reageren”, zegt de politie.

“U hebt Bol.com gemachtigd om periodiek geld van uw rekening af te schrijven”, staat in de mail die verzonden is door KBC Bank. Zo lijkt het toch, want het gaat om pure oplichting.

“De afschrijving van 342,45 euro vindt op maandag 13 februari 2017 voor het eerst via een Europese domiciliëring plaats. U ontvangt dit bericht zodat u kunt controleren of de afschrijving terecht is. Is de afschrijving niet terecht dan kan u deze hier weigeren door u zelf te verifiëren met uw KBC-Kaartlezer 2.0. Wanneer de domiciliëring al heeft plaatsgevonden dient u contact op te nemen met KBC-Telecenter....”, zo staat er verder.

Om alles zo echt mogelijk te laten lijken, wordt de mail ondertekend met ‘Uw KBC-team’. De aandachtige lezer zal wel merken dat de mail met een Nederlands adres is verstuurd.

Bij de politie kennen ze de Bol.com-truc “Via de e-mail proberen de oplichters aan de kredietkaartgegevens van hun slachtoffers te geraken. Wie de mail krijgt kan hem best direct verwijderen en mag er in geen geval op in gaan. Bol.com of eender wie kan niet zomaar geld van uw rekening halen als u daar zelf geen toestemming hebt voor gegeven”, klinkt het.

KBC waarschuwt op haar website en Facebookpagina voor de Bol.com-oplichters. “We raden iedereen aan om de mail weg te gooien en er dus vooral niet op in te gaan”, zegt de woordvoerder.

“We krijgen veel van die mails, maar zien wel dat onze klanten intussen genoeg op de hoogte zijn en weten dat ze er niet mogen op ingaan.”