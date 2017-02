Ex-playmate Gandolfi schuldig aan oplichting Jean-Paul Belmondo

Mediafiguur Barbara Gandolfi (41) en haar zakenpartner Frédéric Vanderwilt (42) zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan oplichting van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo (82). De Oostendse ex-playmate maakte haar ex-vriend 200.000 euro lichter. Ze kreeg negen maanden celstraf met uitstel en een geldboete van 5.500 euro. Ze kwam deze voormiddag niet opdagen in de rechtbank.

Barabara Gandolfi had van 2008 tot 2012 een relatie met Belmondo. In die periode bleef ze samen met haar ex-vriend en zakenpartner Frédéric Vanderwilt enkele nachtclubs uitbaten. Uit onderzoek van de financiële handel en wandel van Vanderwilt bleek dat Jean-Paul Belmondo 200.000 euro aan Gandolfi had geleend. De lening deed bij het Brugse parket meteen de wenkbrauwen fronsen.

Uit telefoontaps was immers gebleken dat Vanderwilt Gandolfi had aangespoord om in het buitenland “investeerders” te zoeken, bij voorkeur bekende personen. Volgens de rechter laten de taps er geen twijfel over bestaan dat Gandolfi enkel uit was op contact met Belmondo met het oog op het bekomen van mogelijke financiële middelen om die dan door te geven aan Vanderwilt.

“Hoewel het formeel uit een leningsovereenkomst ging staat het vast dat de beklaagden niet van plan waren om het geld terug te betalen”, aldus nog de rechter. Tijdens de pleidooien hield advocaat Sven De Baere nochtans vol dat Gandolfi het volledige bedrag intussen wel degelijk terugbetaalde aan Belmondo. Nog volgens De Baere waren de taps waarop het parket zich baseerde nietig, maar volgens de rechter hadden ook andere taps bezwarende informatie opgeleverd.

Vanderwilt kreeg voor zijn betrokkenheid achttien maanden effectieve celstraf en een geldboete van 5.500 euro. Hij liep in 2005 al eens twee jaar celstraf met uitstel op voor opzettelijke slagen en verwondingen. De procureur vroeg deze voormiddag zijn onmiddellijke aanhouding, maar de rechter ging daar niet op in. Gandolfi en Vanderwilt moeten ook de gerechtskosten betalen, alles samen bijna 36.000 euro.