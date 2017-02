Woestijnvis volgt Tom Boonen in afscheidsjaar: “Ze mochten wel niet in de douche filmen”

Eén pakt vanavond uit met Alles voor de Koers, een vijf­delige docureeks waarin Woestijnvis achter de schermen kijkt van de wielerploeg van Tom Boonen. Die had tijdens Parijs-Roubaix vorig jaar ook cameraploegen van Jani ­Kazaltzis en Koen Wauters “in zijn wiel hangen”, deels tot ergernis van ploegmanager Patrick Lefevere.

“Ze mochten van mij overal filmen. Overal, behalve onder de douche. Want dan gaat het niet meer over koers, maar over de lengte van hun piemels.” ­Patrick Lefevere (62), de flamboyante ploegmanager van het wielerteam Quick-Step Floors Cycling Team – tijdens de op­names nog Etixx-Quick-Step – zegt waar het op staat. Wouter Vandenhaute kreeg van hem zo goed als carte blanche toen die hem vroeg of Woestijnvis zijn ploeg mocht volgen voor een docureeks op Eén.

Patrick Lefevere gaf Woestijnvis vooral groen licht omdat het programma op de koers focust. Er is wel aandacht voor de vrouw van renner Niki Terpstra en de vriendin van Marcel ­Kittel, maar ook zij worden ­enkel in de koers gevolgd. “Een paar jaar geleden heb ik eens een cameraploeg toegelaten in de ploeg, maar die mannen bleken alleen geïnteresseerd in het privéleven van de renners.”

De eerste aflevering van Alles voor de Koers draait rond Tom Boonen en zijn fenomenale ­Parijs-Roubaix van vorig jaar, waarin hij nipt tweede werd. Opmerkelijk is dat ook Jani ­Kazaltzis Boonen die dag volgde voor zijn programma Jani Gaat en dat ook een ploeg van Koen Wauters in Boonens wiel hing. Wauters volgt hem voor VTM tijdens de sleutelmomenten in zijn leven, ook na zijn afscheid van de koers dit jaar op 9 april in Parijs-Roubaix.

“Ik heb Koen Wauters niet weggestuurd”

Manager Patrick Lefevere stond niet te springen toen hij hoorde dat Jani Kazaltzis en Koen Wauters zijn goudhaantje wilden volgen. “De samenwerking met Jani is geweldig meegevallen. Wat dat andere programma met Koen Wauters betreft: Toms manager vertelde mij dat het programma over zijn hele carrière zou gaan, ik voelde aan mijn ellebogen dat de timing en de accenten anders zouden liggen. Het gaat mij niet aan wat Tom in zijn privéleven doet, maar ik kreeg het wel op mijn heupen toen we vorig jaar na die fel bevochten Parijs-Roubaix met de ploeg op restaurant zaten en Koen Wauters daar ook kwam, in mijn ogen onaangekondigd. Ik heb hem niet weggestuurd, maar ik heb wel tegen onze persverantwoordelijke gezegd dat ze het kort moesten houden. Koen Wauters is een vriend van Tom en daar kom ik niet tussen, maar op zulke momenten word ik er wel zenuwachtig van. Iedereen wil mee-eten van die laatste maanden van Tom Boonen.”