Hasselt -

Aan de Kempische Kaai in Hasselt is een bestuurster woensdagavond laat in de kanaalkom gereden. De vrouw had zich mogelijk van route vergist, en dook na een bocht in het ijskoude water. Gelukkig kon ze zelf uit de wagen klauteren en met wat hulp weer op de oever geraken. Het slachtoffer werd wel met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerpost Hasselt kon nadien samen met de hulpdiensten haar wagen op het droge takelen.