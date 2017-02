Hilarisch: help eens een bleke Deen op vakantie

In grappige filmpjes smeken Denen om hulp bij de bescherming van hun bleek huidje tegen de brandende zomerzon op hun vakantiebestemming. Terwijl de presentator zijn smeekbede richt tot de bewoners van Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje en Thailand zingt een roodverbrand koor in zwembroek ‘ow ow ow ow’. De Deense stichting tegen kanker lanceert de campagne met het oog op de zomer wanneer veel Denen uit het hoge noorden naar het zuiden afzakken en zich daar een week lang in de zon gooien.

Denemarken staat binnen Europa aan de top van huidkanker, gemiddeld 19 inwoners op 100.000 worden ermee geconfronteerd. In landen rondom de Middellandse Zee zijn er dat maar half zoveel.

Het filmpje ‘Help een Deen’ vraagt in de taal van het vakantieland aan de bewoners om onwetende Denen in te smeren wanneer ze onbeschermd in de zon zitten. De presentator smeekt ook voor een parasol voor zijn bleke landgenoten en voor een hoed.