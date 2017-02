Ex-wielrenner Serge Baguet (47) overleden

Voormalig profrenner Serge Baguet is op 47-jarige leeftijd overleden. De voormalige Belgische kampioen van 2005 uit Sint-Lievens-Houtem verloor de strijd tegen darmkanker. Baguet leek in 2015 de strijd tegen de slepende ziekte te hebben overwonnen maar herviel.

Baguet was als profrenner actief tussen 1991 en 1996 en tussen 2000 en 2007. Zijn mooiste momenten beleefde ‘den dakwerker’ in 2001 met een ritzege in de zeventiende etappe in de Tour in Montluçon en de winst in de Druivenkoers en in 2005, toen hij zich in Saint-Hubert tot Belgisch kampioen bij de elite kroonde. Het grootste deel van zijn carrière reed hij voor Lotto, in 2007 zette hij in de kleuren van Quick Step-Innergetic een punt achter zijn wielercarrière.

In oktober 2014 moest hij tijdens een fietsvakantie in Spanje met spoed moest worden opgenomen in een ziekenhuis. Hij werd daar geopereerd aan de appendix en de dokters verwijderden een stuk darm. Uit de analyse van dat stuk darm bleek vijf eken later echter dat er een tumor woekerde in het lichaam van Baguet. Een zware behandeling met chemo en een nieuwe operatie volgde op deze diagnose. Baguet hield zijn aangrijpend verhaal lang stil maar doorbrak in 2015 die stilte met een emotionele getuigenis: “Ik wil hiermee mensen wakker schudden. Ze zeggen dat je op controle moet gaan voor darmkanker als je 55 bent, maar ik ben 45 en heb al prijs. Als je iets voelt in je maag of iets merkwaardig opmerkt in je stoelgang, laat je dan meteen controleren.”

Baguet bleef echter ambitieus en plande in 2016 een comeback in het mountainbiken. Die kwam er al een jaar eerder in een cross in de Houtemse deelgemeente Vlierzele, een wedstrijd voor Kom op Tegen Kanker.

Helaas bleef de kans om te hervallen bestaan en overleed hij donderdagmorgen in Sint-Lievens-Houtem.

Foto: AP

Foto: BELGA