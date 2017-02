Schurft in basisschool Biekorf

Houthalen-Helchteren - In vrije basisschool de Biekorf in Houthalen-Helchteren is bij één van de kinderen de besmettelijke huidaandoening schurft vastgesteld. Aan ouders wordt gevraagd dat ze nauwgezet hun kinderen observeren om na te gaan of ze abnormaal veel krabben. In dat geval moeten ze hun huisarts en de arts van het CLB verwittigen. Het gemeentebestuur gaat na of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

In september vorig jaar werd al bij meer dan tien bewoners schurft vastgesteld in het rustoord Heilige Catharina in Zonhoven. Of ondanks alle genomen maatregelen toch van daaruit de besmetting werd voortgezet, ...