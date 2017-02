Schurft vastgesteld in basisschool Helchteren

Houthalen-Helchteren -

In vrije basisschool De Biekorf in Helchteren is bij een kind schurft vastgesteld. Aan de ouders wordt gevraagd hun kinderen te observeren. In geval ze abnormaal veel krabben, moeten ze hun huisarts en de arts van het CLB verwittigen. “We gaan morgen (vandaag nvdr.) bekijken hoe we hier verder mee omgaan”, zegt burgemeester Alain Yzermans. De huiduitslag is in wezen ongevaarlijk. Wel is ze gemakkelijk overdraagbaar en kan ze bij mensen met een lage immuniteit voor infecties zorgen.