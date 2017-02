KAART. Ontdek hier de klassering van de 163 Limburgse voetbalclubs

De voetbalclubs uit Voeren, Tessenderlo en Kinrooi scoren dit seizoen het best en die van Wellen en Lommel het slechtst. Dat blijkt uit onderstaande cijfers, waarin we de klasseringen van alle 163 Limburgse clubs vergelijken per gemeente.

Op de interactieve kaart staan alle 163 Limburgse voetbalclubs vermeld met hun huidige klassering. Bijvoorbeeld: in Alken staat KWS tiende in tweede provinciale B, ESJ Alken negende in 3C en Terkoest tweede in 4A. De gemiddelde positie van alle clubs per gemeente staat ook als cijfer in de kaart. In het geval van Alken is dat dus zeven(de).

Ontdek hier de klassering van alle 163 Limburgse voetbalclubs:

Lees er hier alles over.