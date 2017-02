“Vlaamse regering verkiest zweepje uit ‘Fifty Shades of Grey’ boven romantisch valentijnsboeketje”

De N-VA heeft al betere weken gekend. En neen, dat heeft niets te maken met de schitterende reportage over de implosie van de Volksunie in 2001, die Canvas dinsdagavond uitzond. Het probleem waar de VU-erfgenaam vandaag mee worstelt komt uit Antwerpen, is 43 jaar oud en luistert naar de naam Liesbeth Homans. De Vlaamse viceminister-president werd gisteren in het Vlaams Parlement serieus op de korrel genomen, door de oppositie maar ook door coalitiepartners CD&V en Open Vld.

Dat dit zou gebeuren in het dossier over de armoedecijfers, was te verwachten. Zoals bekend had Homans zondag over een “significante daling” van de armoedecijfers gesproken, wat volgens haar de verdienste was van N-VA en de Vlaamse regering. Maar de cijfers die ze aanhaalde gingen over de situatie in 2014, dus over het beleid van haar voorganger inzake armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a). In niet mis te verstane bewoordingen hekelde Bart Somers (Open Vld) dat Homans de cijfers wél op tv bekendmaakte, terwijl ze die niet aan de parlementsleden wilde geven. CD&V liet zich ook niet onbetuigd. “Een trendbreuk? Dat laat ik liever over aan de wetenschap”, sneerde Cindy Franssen.

De kruitdampen waren amper opgetrokken of Somers herlaadde zijn wapen door openlijk te hekelen dat er veel te weinig wordt opgetreden tegen de invloed van het salafisme in Vlaanderen. “Wij doen niets omdat we schrik hebben voor onze handelsbelangen”, beet hij Liesbeth Homans in haar hoedanigheid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur toe.

Dat deze Vlaamse regering het zweepje uit ‘Fifty Shades of Grey’ verkiest boven een romantisch valentijnsboeketje, is alom geweten. Maar de tikken op de bil die Homans gisteren moest ondergaan, verraden vooral een sluipende zenuwachtigheid. Alle politieke partijen zijn immers volop bezig met de voorbereidingen van de lokale verkiezingen in 2018 en de nationale stembusgang in 2019. De allergie voor misstappen groeit met de dag.

Dat geldt ook voor stemmengigant N-VA. Op federaal niveau heeft die partij met Jan Jambon en Theo Francken twee topministers die het waarmaken. Met de zakelijke Geert Bourgeois en de bazige Liesbeth Homans is dat op Vlaams niveau veel minder het geval. Daar moet dit duo de duimen leggen voor de sympathieke buurvrouw Hilde Crevits (CD&V) en de charismatische Kennedy van Oostende (de liberaal Bart Tommelein). Je kan er nu al gif op innemen dat de voorzichtige tikjes uit ‘Fifty Shades of Grey’ de volgende maanden zullen plaatsmaken voor meer striemende zweepslagjes uit de opvolger ‘Fifty Shades Darker’.