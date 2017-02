Zeven olympische sporten verzameld op allereerste EK multi-sport

De eerste editie van het Europees kampioenschap multi-sport zal in 2018 van donderdag 2 tot en met zondag 12 augustus plaatsvinden. Dat maakte de European Championships Board (ECB) woensdag bekend. Voor het eerst zullen de EK’s in zeven olympische sporten gelijktijdig georganiseerd worden.

Het EK atletiek vindt van 7 tot 12 augustus plaats in Berlijn, het Schotse Glasgow wordt het decor voor de EK’s zwemmen, wielrennen, turnen, golf, roeien en triatlon. Bij de volgende editie, in de zomer van 2022, zal bij voorkeur één enkele stad of regio gastheer zijn. Het EK zwemmen omvat naast de disciplines in olympisch bad (3-9 augustus), het openwaterzwemmen (8-12 in Loch Lomond), het synchroon zwemmen (3-7) en het schoonspringen (6-12). De wielrenners treden aan op de piste (2-7), de weg (5, 8 en 12), met de mountainbike (7) en met de BMX (10-11). Het eerste EK golf wordt van 8 tot 12 augustus onder vorm van een teamcompetitie gespeeld op de befaamde Gleneagles Centenary Course. De turnsters werken hun EK van 2 tot 5 augustus af, hun mannelijke collega’s van 9 tot 12. De roeiers komen van 2 tot 5 augustus in actie, de triatleten van 9 tot 11. Naar schatting zullen 3.000 sporters naar Glasgow afreizen, Berlijn zal 1.500 atleten ontvangen.

“We geloven in de kracht van de samenbundeling en zijn ervan overtuigd dat de sport profiteert door het samenbrengen van al deze kampioenschappen”, verklaarden ECB-covoorzitters Svein Arne Hansen en Paolo Barelli (respectievelijk voorzitters van de Europese atletiek- en zwemfederaties). “Het gebundelde pakket maakt het tot een totaalbelevenis voor de televisiekijker.”

Het EK zal vanaf vrijdag 3 augustus (donderdag 2 zijn er alleen kwalificaties) dan ook uitgebreid te volgen zijn op televisie. Er is een contract met de EBU, de Europese koepel van publieke zenders. Er wordt gemikt op 1,03 miljard kijkers.