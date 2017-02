Club Brugge haalt eerste prijs op het Gala van de Gouden Schoen binnen

Landskampioen Club Brugge heeft de eerste prijs van het Gala van de Gouden Schoen binnengehaald. De fans van blauw-zwart werden verkozen tot beste van 2016. Zij haalden het met 34% van de stemmen, iets meer dan Antwerp (27%), dat vorig jaar aan het langste eind trok.

Ndidi scoorde Doelpunt van het Jaar

De heerlijke trap van Wilfred Ndidi tegen Club Brugge werd verkozen tot Doelpunt van het Jaar. Het knappe doelpunt was de eerste van de straffe 4-2 zege van de Limburgers tegen de latere kampioen en ging later ook de wereld rond op sociale media.

Eerder vanavond had landskampioen Club Brugge de eerste prijs van het Gala van de Gouden Schoen binnengehaald. De fans van blauw-zwart werden verkozen tot beste van 2016. Zij haalden het met 34% van de stemmen, iets meer dan Antwerp (27%), dat vorig jaar aan het langste eind trok.

Club Brugge won de verkiezing nadat het door de 24 aanvoerders van alle teams uit 1A en 1B én 55.000 fans in een online poll tot nummer één gestemd werd. In 2014 had blauw-zwart de prijs ook al eens gewonnen. De fans van KV Mechelen eindigden op plek drie, Standard en Charleroi vervolledigden de top vijf.