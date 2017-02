Rekemse vroedvrouw in Londen: “Soms helpen we vrouwen bevallen met gebarentaal”

Lanaken -

Toeval legt het leven vaak in beslissende plooien. Het is bij Valeska Rutten niet anders. Als studente vroedkunde kiest de Rekemse voor haar stage een ziekenhuis in Groot-Londen. Omdat er een collega werkt die ze kent. Valeska doet haar werk goed, krijgt er een job, maar het reizen blijft kriebelen. Na een specialisatie in tropische vroedkunde wordt ze vrijwilligster bij Artsen zonder Grenzen. In Rwanda. Knap, maar rijk wordt een mens daar niet van. Na dat jaar trekt ze weer naar dat ziekenhuis. Om de portemonnee aan te sterken. Waarop ze Lee leert kennen, haar man. “Via de diepzeeduikclub. Ik wilde weer iets doen met dat oude hobby van me. En zo heet ik nu Valeska Quine. Maar ik blijf wel Belgische.”