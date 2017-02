In en rond Antwerpen verloopt het verkeer momenteel enorm moeizaam. Dat komt door een aantal kleine ongevallen.

Op de Antwerpse Ring in de richting van Nederland botsen ter hoogte van Borgerhout twee auto’s. Het verkeer kon er maar over één rijstrook. Om 17.30 uur was de rijbaan weer vrij. De Liefkenshoektunnel is richting Nederland tolvrij gemaakt.

“Hou rekening met zo goed als stilstaand verkeer richting en rond Antwerpen, vooral voor wie vanuit het Waasland en Gent naar Nederland wil”, zegt VRT Verkeer. “Files alom”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever verlies je bijna een uur. Wie van Gent naar Hasselt moet, rijdt beter via Brussel.

Door een ongeval in de Tijsmanstunnel was de rechterrijstrook daar ook een half uur versperd.