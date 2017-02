Lommelse Bonnie & Clyde veroordeeld voor tientallen feiten

Lommel - Een Lommels koppeltje is woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 38 en 24 maanden cel, telkens met de helft uitstel. Ze pleegden een 45-tal misdrijven tussen januari 2014 en oktober 2016, waaronder meer dan dertig diefstallen. Ze verkochten gestolen en nepspullen op veilingsites, maakten zich schuldig aan brandstichting, gaven een vals biljet van 50 euro uit, werden betrapt op het bezit van drugs, enzovoort. In gerechtelijke kringen kregen de 27-jarige man en zijn nu zeven maanden zwangere vriendin (31) de bijnaam Bonnie & Clyde.

De twee waren actief in nagenoeg heel Limburg, met de klemtoon op het noorden van onze provincie. Voor een handvol diefstallen kregen ze de hulp van een 37-jarige kompaan uit Bree. Hij kreeg bij verstek een ticket voor zes maanden cel.

In wisselende samenstelling pleegden ze de misdrijven. Bij hun diefstallen hadden ze het vooral gemunt op fietsen, brommers, Vivaboxen, gsm’s, lingerie en juwelen. Met de opbrengst bekostigden ze hun verslaving aan speed en vloeibare xtc.

Na de feiten werden ze meermaals herkend in fotocollages. Zowat alles passeerde de revue. Het koppel lichtte zelfs een Oostends hotel op waar ze vertrokken zonder de rekening te betalen. Een andere keer stak de vrouw in Peer een rugzak met kledij in brand. Het vuur sloeg over op de gevel van een woning en deed de ruiten barsten.

Ook deed de vrouw zich voor als iemand anders om een postpakket met juwelen in ontvangst te nemen.

De twee zaten al eerder op de beklaagdenbank. Om van het uitstel te kunnen genieten, moeten ze onder meer werk zoeken, het drugsmilieu mijden en een behandeling tegen hun verslaving volgen.

Aan twee burgerlijke partijen moeten ze in totaal 800 euro.