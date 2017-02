Kapper in brand gestoken terwijl hij klant staat te knippen

De Nederlandse politie onderzoekt een geweldig brutale aanval op een kapperszaak in Enschede. Een herenkapper werd er, terwijl hij het haar van een klant stond te knippen, letterlijk in brand gestoken.

Opsporing Verzocht, het tv- programma waarin de politie de hulp vraagt van kijkers om misdrijven op te lossen, besteedde dinsdagavond uitgebreid aandacht aan de vreselijke aanval. Het was de dader duidelijk niet te doen om de inhoud van de kassa, maar wel om de kapper zelf. Waarom en wie de dader was, blijft voorlopig een raadsel.

Afgelopen donderdagavond om ongeveer 18.20 uur was de kapper net een klant aan het knippen wanneer een schreeuwende man met een bivakmuts of masker op het kapsalon binnenliep. Hij gooide de kapper een brandbare vloeistof over het hoofd en bovenlichaam en stak de man dan letterlijk in brand. Daarna vluchtte hij in een donkere wagen.

De kapper is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij was er slecht aan toe maar is inmiddels aanspreekbaar. Hij zegt dat hij geen idee heeft wie de dader is en waarom hij zo werd aangepakt. “Later op de avond werd de vermoedelijke vluchtauto, een Seat, uitgebrand teruggevonden”, zegt politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen.

Afgeperst?

De politie sluit niets uit. Ook niet dat de kapper werd afgeperst en dat hij is aangevallen omdat hij niet met geld over de brug wilde komen. De kapper is geen bekende voor het gerecht en onderzoek bracht niets aan het licht dat als mogelijk motief kan gezien worden.