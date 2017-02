Geen treinen tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid tijdens 1 mei-weekend

Tijdens het verlengde weekend van zaterdag 29 april tot maandag 1 mei wordt het treinverkeer volledig onderbroken tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Zuid wegens infrastructuurwerken. Dat melden de NMBS en Infrabel woensdag. Het station Brussel-Centraal zal dus niet bediend worden, iets wat al meer dan 30 jaar niet meer gebeurd is. Een aangepast vervoersplan is in opmaak, maar er zullen belangrijke gevolgen zijn voor zowel nationale als internationale reizigers.