Op deze plaats bewaar je best je o zo dierbare chocolade

Dat je best chocolade niet in de zon of op een warme plaats laat liggen, is een evidente als je niet treurig met een gesmolten lekkernij wilt achterblijven. Maar waar bewaar je die dan het best? Alvast één tip: in de koelkast is het echt niet.

Voor de meeste chocoladesoorten geldt dat een donkere, koele ruimte de meest aangewezen locatie is. Een overzichtje: