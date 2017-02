“Ik heb de deur opengedaan en direct geschoten, hij moest niet dood maar ik was te opgejaagd”

Meeuwen-Gruitrode / Tongeren / Sint-Truiden - Achtentwintig jaar heeft de aanklager vanmiddag voor de correctionele rechtbank van Tongeren gevorderd voor moord op Rudi Proost (53). Op 25 maart 2015 had Truienaar Marc V. (61) hem doodgeschoten in zijn huis in Meeuwen-Gruitrode. In een schermutseling omdat hij zo verliefd was op zijn partner A. (76), aldus Marc. Doelbewust en koelbloedig vinden aanklager en burgerlijke partijen.

“Ik was helemaal van de wereld, dolverliefd. Ik wist niet meer wat ik deed. Ik kon niet meer normaal denken”, beschreef de 61-jarige Truienaar die bewuste dag. Marc V. schoot met een geweer op Rudi Proost in het huis dat het slachtoffer deelde met A. “Na een handgemeen”, volgens V. “Niet waar”, oordelen de aanklager, de familie van Rudi en zijn partner A.: “Rudi is slapend doodgeschoten in zijn zetel.”

Een ding werd al van bij aanvang duidelijk tijdens het proces voor de correctionele rechtbank van Tongeren: V. was opnieuw halsoverkop gevallen voor A., de man met wie hij 25 jaar eerder al een korte affaire had gehad. Op de rommelmarkt in Sint-Truiden waren ze elkaar toevallig weer tegen het lijf gelopen. Marc V. had op dat moment recent zijn partner sinds 35 jaar verloren aan botkanker. “A. zei dat ik bij hem altijd terechtkon, als luisterend oor”, beschreef hij aan de rechtbank. Al snel hadden ze een affaire gekregen, en Marc wilde dat A. bij zijn vriend – met wie hij 23 jaar samen was - wegging maar zijn minnaar schipperde tussen de twee. Uiteindelijk verliet A. dan toch een weekje zijn Rudi. Om dan terug te gaan met het excuus dat hij snel een taart ging halen voor Marc. De relatie zou achteraf opnieuw opgepikt worden, met veel heen en weer. Op 25 maart, toen A. kienen was, zou het dodelijk eindigen voor de bedrogen partner Rudi Proost.

Achtbaan

“Marc V. zat al maanden op een achtbaan die bleef doordenderen. Die man dacht niet meer helder. Hij zag helaas geen andere oplossing, het stiekeme is aan hem gaan knagen”, aldus de verdediging, die op dit moment het woord heeft.

De twee mannen werden opnieuw verliefd op elkaar en A.D. trok begin 2015 bij Marc V. in. “Ik vond V. een fijne kerel. In het begin had ik gezegd dat ik bij mijn partner zou blijven, maar dat groeide stilaan. Hij pushte me om te kiezen”, zo vertelde A.D na het verhoor van Marc V.

Rudi Proost liet aan A.D. weten dat hij altijd opnieuw welkom was. Een week later verliet A.D. Marc V. met een smoesje om terug in te trekken bij zijn partner met wie hij al 23 jaar een relatie had.

De dag erna kocht Marc V. een jachtgeweer bij een bevriende cafébaas waarmee hij een maand later zijn rivaal zou neerschieten. “Ik heb de deur opengedaan en direct geschoten. Hij zat maar een halve meter van mij af in de zetel. Hij moest niet dood maar ik was te opgejaagd”, aldus een geëmotioneerde V. Het wapen gooide hij in het kanaal. Daarna ging hij naar zijn huis in Sint-Truiden waar hij op de politie wachtte.