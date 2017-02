Bayern München verrast door beslissing en timing Lahm

Bayern München reageert verrast op de beslissing van kapitein Philipp Lahm om op het eind van dit seizoen een punt achter zijn carrière te zetten. Dat meldt de Duitse Rekordmeister woensdag op zijn website. Een dag eerder liet de 33-jarige verdediger optekenen dat hij het ondanks een nog tot eind 2018 lopend contract voor bekeken wil houden bij Bayern én dat hij niet ingaat op het aanbod om sportief directeur te worden.

Lahm speelde afgelopen weekend nog zijn 500e duel voor Bayern. “We zijn verrast door de aanpak van Philipp en zijn makelaar”, aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “Uli Hoeness en ikzelf hebben de voorbije maanden open, intensieve en constructieve gesprekken met Philipp gehouden over de positie van sportief directeur bij onze club. Eind vorige week liet hij ons weten dat hij daar niet op ingaat en dat hij zijn contract eind dit seizoen wil stopzetten. Tot gisteren dachten we ook dat er een gezamenlijke mededeling zou komen van Bayern en Lahm over zijn toekomst.”

Lahm pakte met Bayern onder meer zeven landstitels en zes Duitse bekers. Hij won ook in 2013 de Champions League en werd een jaar later met de Mannschaft wereldkampioen in Brazilië. Meteen daarna zette hij een punt achter zijn internationale carrière. “We zijn ervan overtuigd dat hij zich de komende maanden nog te volle op het team zal focussen en willen duidelijk stellen dat onze deur bij Bayern altijd openstaat voor hem.”