Neerpelt - Deze middag reed in Neerpelt op de Hamonterweg een wagen achterin op een file die zich had gevormd vlak na de kanaalbrug in de richting van Achel. De bestuurder in de achter aangereden wagen werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bestuurder werd licht gewond. Ook een bestuurster die uit de andere richting kwam gereden raakte gewond. Ze wou het ongeval wou ontwijken belandde lager in de berm. Het verkeer werd geruime tijd door de politie omgeleid.