Hartje winter, maar de pollen zijn al daar!

Nog geen blad aan de bomen en daar zijn de pollen al. De neus van hooikoortspatiënten kriebelt steeds vroeger in het jaar. Door de klimaatverandering staan hazelaar en els, die het pollenseizoen inluiden, eerder in bloei. “De pollenconcentratie is nog laag, maar we raden allergiepatiënten aan om nu al met hun medicatie te starten”, zegt professor Didier Ebo, allergoloog in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Volgens de specialist bewijzen metingen en studies de verlenging van het pollenseizoen. “In dertig jaar tijd zien we dat hazelaar en els twee tot drie weken eerder in bloei staan. Het seizoen duurt ook langer doordat de graspollen tot eind augustus in de lucht hangen”, zegt de allergoloog.