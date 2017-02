Trump uit steun aan Erdogan in telefoongesprek

Tijdens een telefoongesprek dinsdag heeft de Amerikaanse president Donald Trump zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan zijn steun betuigd, 'als een strategische bondgenoot en NAVO-bondgenoot'.

De twee bespraken ook de 'langdurige relatie tussen de Verenigde Staten en Turkije, en hun gedeelde toewijding aan het bestrijden van terrorisme in al zijn vormen', zo liet het Witte Huis in een verklaring weten.

Trump toonde zich tijdens het gesprek ook tevreden over de bijdrage die Turkije levert aan de strijd tegen Islamitische Staat (IS), klonk het nog.

In november uitte Erdogan al zijn steun voor Trump, tijdens een economische bijeenkomst in Istanboel. 'Als een dictator omschreven worden is volgens mij een goede zaak', zo zei de Turkse president toen.

Trump zei tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij geen kritiek zou leveren op Turkije voor zijn repressieve optreden sinds de mislukte staatsgreep in juli, omdat Amerika 'eerst zijn eigen rotzooi moet opruimen', vooraleer lessen te geven aan andere landen.

Sinds de mislukte staatsgreep werden in Turkije al meer dan 40.000 mensen gearresteerd en minstens 100.000 ambtenaren ontslagen. De meest recente ‘zuiveringsactie’ dateert van dinsdag, toen bijna 4.500 ambtenaren aan de deur werden gezet.