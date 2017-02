Herkenaar vindt zeldzame witte mol: “Ik heb hem meteen in de diepvries gestoken”

Herk-de-Stad - Iedereen kent het diepzwarte vachtje van de mol, maar in een klem in Herk-de-Stad werd onlangs een zeldzaam wit exemplaar gevonden.

Minder dan 1 procent van de mollen heeft een andere kleur dan zwart. De kans dat je een albinomol ziet, is dus nog een pak kleiner. Toch vond Christophe Tips (foto) er in een in zijn klem. “Ik had al een tijd last van molshopen, mijn gazon was helemaal kapot”, vertelt Christophe. “Toen ik die witte mol in de klem vond, wist ik niet wat ik zag.” Het dier ging dan ook meteen in de diepvriezer.

Naast witte mollen kan je ook gevlekte mollen vinden. “Omdat een mol onder de grond zit, levert die afwijkende kleur niet direct nadelen voor hem op. Alleen zullen dieren met een meer opvallende kleur sneller door roofdieren worden gepakt als ze boven de grond komen”, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

