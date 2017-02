Waar is de mol? Overal

Hasselt -

In de hele Vlaamse bodem zitten mollen. Zoveel is duidelijk na een oproep van Natuurpunt, dat begin dit jaar aan Vlamingen vroeg om het te laten weten als ze in hun tuin een mol hadden gesignaleerd. Alleen in januari waren er al ruim duizend waarnemingen. En dat terwijl in heel 2016 de mol amper 1.800 keer werd gezien. Het gaat dus goed met de kleine graver, die volgens de laatste rode lijst met bedreigde diersoorten nochtans in de problemen zat.