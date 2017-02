OVERZICHT. Zoveel schoolverlaters telt uw gemeente

In 2015 hebben 7.676 jongeren de school in Vlaanderen verlaten zonder diploma. Dat is 11 procent of twee procent minder dan in 2009. Limburg (10,4 procent) blijft samen met Brussel (18,8 procent) en Antwerpen (13,5 procent) de slechtste van de klas. Al verschilt dit sterk van gemeente tot gemeente.

In Genk is het aantal ongediplomeerden sinds de vorige telling wel erg sterk gedaald. Maar in Heusden-Zolder, dat onlangs nog op de Staten Generaal voor Onderwijs een pluim kreeg van gouverneur Reynders voor zijn lage cijfers, is het aantal sinds 2013 weer gestegen.

Hoeveel schoolverlaters uw gemeente telde in 2009-2010 en 2014-2015 ontdekt u in onderstaande kaart: