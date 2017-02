Herstappe -

Zout strooien in de winter, wegenwerken,... In Herstappe is het allemaal werk voor burgemeester Claudy Prosmans. Samen met zijn zoon steekt hij de handen uit de mouwen, overal waar het nodig is in de kleinste gemeenten van het land. “Ik wil dat ze ons met rust laten met die fusies. Wij kunnen het alleen, en dat bewijzen we ook”, vertelde hij voor de camera van het één-programma ‘Iedereen Beroemd’.