We laten onze ouderen over aan het spook van de eenzaamheid

Elke week wachten ze op een telefoontje in dat kleine Bilzerse huisje van ze. Een teken van leven van de kinderen en kleinkinderen. Een signaal van een van de zussen of broers. Het bewijs dat ze er nog toe doen, dat er leven is voor de dood. Soms hebben ze goede weken, met wat volk over de weekendvloer, enkele telefoons, een onverwacht bezoek, met een sms of een pingend messengerbericht. Maar doorgaans blijft het erg stil in de kleine woonkamer. Op de avondlijke decibels van de televisie na. Op het hypnotiserende gesuis van het gas na en de geluiden van het verleden dat vanaf elke kast, muur en tafeltje tot hen spreekt. De bal van de buurkinderen die soms tegen de gevel kaatst, is een welgekomen afleiding in het aftellen naar de laatste dag.

Vooral veroudering, zegt de Vlaamse socioloog Mark Elchardus, is verantwoordelijk voor de stijgende vereenzaming en het groeiende sociale isolement in onze maatschappij. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse overheid naar de sociale contacten en het verenigingsleven van de Vlaming. Uit de studie blijkt ook dat minder dan een derde van de bevolking nog dagelijks contact heeft met zijn buren. Vreemden in een vreemde wijk. Een op de zeven Vlamingen heeft bovendien weinig tot geen contact met familie. Intense onderlinge contacten met vrienden, familie en buren vallen langzaam maar zeker terug.

Eenzaamheid is eigen aan het menselijke leven. Maar chronische eenzaamheid bij de generatie aan wie we allemaal schuld hebben, onthult iets erg kwalijks over onze zo geroemde welvaartsmaatschappij. In een tijd waarin leven werken is en alles meet-, controleer- en strafbaar moet zijn, waarin de economische waarde van mensen boven alles telt, laten we onze ouderen over aan het spook van de eenzaamheid. Ze zijn een kost. Op continenten waar de meeste mensen arm zijn, gebeurt het omgekeerde. Ouderen – hoe moeilijk ze ook zijn – blijven tot op het einde onderdeel van de intergenerationele band die iedereen, van kind tot senior een identiteit en een intrinsieke waarde geeft. In India bezocht ik ooit het enige rusthuis van het immense land. Het was een sterfhuis voor familieloze mensen. “Ga in die goede nacht niet al te licht”, schreef de dichter Dylan Thomas. “De oude dag moet laaien en weerstaan; Raas, raas, tegen het sterven van het licht.”

Vorige week zag ik op tv hoe Sjakie in de chocoladefilm van Tim Burton met ouders en grootouders samenhokte in een krakkemikkig huis. Hij sloeg Willy Wonka’s aanbod om in zijn eentje in de sprookjesfabriek te gaan wonen af. Niet zonder zijn ouders, oma’s en opa’s. Wonka begreep er aanvankelijk niets van. En ook bij ons hakken we ons steeds meer los van de wortels die ons voeden. De prijs die onze ouderen daarvoor betalen, zal op een dag ook onze prijs zijn.