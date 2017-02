Stadionspeaker Ivo Hendrickx al bijna 30 jaar de stem van STVV

Wie vrijdag om half negen op Stayen is voor de Limburgse derby, zal na de befaamde strijdkreet van stadionspeaker Ivo Hendrickx ongetwijfeld naar het puntje van de stoel schuiven. Net als voor vele andere Truienaren is de komst van grote rivaal KRC Genk voor de 50-jarige Hendrickx dé match van het jaar. “Ik doe dit bijna dertig jaar en heb al tientallen derby’s meegemaakt. Sinds die overwinning vorig seizoen weten we dat we hen kunnen kloppen.”