Bijna 900 vacatures bij De Lijn

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn zoekt dit jaar 768 buschauffeurs en trambestuurders, en nog eens 117 technici. Het hoge aantal vacatures is mee een gevolg van de leeftijdsstructuur bij de Lijn: één op de drie chauffeurs is ouder dan 50 jaar.

Ook door de uitbreiding van het tramnet (onder andere Brabo II in Antwerpen) en natuurlijk verloop is De Lijn op zoek naar buschauffeurs en trambestuurders. Bovendien konden in 2016 een aantal vacatures niet worden ingevuld, die dus blijven openstaan.

Buschauffeur is een knelpuntberoep. Vooral in Antwerpen en Brussel loopt de zoektocht naar chauffeurs moeilijk. “In Antwerpen is er veel concurrentie door de aantrekkingskracht van de haven. En in Brussel vist de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB in dezelfde vijver”, aldus woordvoerder Tom Van de Vreken.

Om de vacatures in te vullen werkt De Lijn nauw samen met de VDAB. De Lijn organiseert ook jobdagen, staat op jobbeurzen en neemt contact op met de personeelsdienst van bedrijven die sluiten of reorganiseren. Dat was onder meer het geval bij Douwe Egberts in Grimbergen.

Vijftigplussers

De Lijn verwelkomt ook kandidaten ouder dan 50 of 60 jaar, klinkt het bij de maatschappij. “De Lijn kijkt in de eerste plaats naar de capaciteiten, de leeftijd is niet belangrijk.”

De vraag naar chauffeurs en technici bij De Lijn sijpelt ook duidelijk door in het werkaanbod dat de VDAB ontvangt. In januari werden 21.639 vacatures rechtstreeks gemeld aan de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling. Dat zijn er 20,5 procent meer dan in januari 2016. De grootste stijging daarbij is voor de sector ‘transport, logistiek en post’, waar de vacatures van De Lijn onder vallen. In die sectoren ontving de VDAB in januari 1.542 vacatures: 189,8 procent meer dan een jaar eerder.

Het aantal ontvangen vacatures bij de VDAB zit al maanden in de lift. Zo ontving de VDAB de laatste twaalf maanden al 230.345 jobs: 26,5 procent meer dan het jaar voordien. De forse toename van het aantal vacatures in 2016 zet zich dus door.