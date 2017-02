“Ik ben zelf helemaal geen liefhebber van SM”

Het wachten is voorbij… Mister Grey will see you now. Vanaf vandaag speelt de langverwachte tweede verfilming van de erotische ‘Fifty Shades’-trilogie in de zalen. In ‘Fifty Shades Darker’ slaat de vonk tussen Anastasia (Dakota Johnson) en Christian Grey (Jamie Dornan) opnieuw over, wanneer de jonge miljardair na amper vijftien minuten al door zijn knieën gaat om zijn geliefde assistente oraal te bevredigen. Terwijl Ana worstelt met jaloezie, kampt Mr. Grey met zijn innerlijke demonen. “De seksuele voorkeuren van Christian Grey neem ik niet mee naar mijn eigen slaapkamer”, onthult Dornan.