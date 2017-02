"Toenemende spanningen in maatschappij hebben alvast Trump als president opgeleverd"

Antwerpen - “We hebben nood aan een nieuw sociaal contract”, zegt professor Bea Cantillon van de Universiteit Antwerpen. “We staan op een keerpunt. Als gevolg van de globalisering, de digitalisering en de migratiestromen voelt nu ook de lagere middenklasse zich bedreigd. Dat zorgt voor toenemende spanningen in onze maatschappij. In Amerika heeft dat alvast Donald Trump als president opgeleverd. Zoiets kan ook in Europa. Daarom hebben we een nieuw sociaal contract nodig, zodat iedereen een volwaardige plaats krijgt in onze samenleving en niet tot armoede wordt veroordeeld.”

Wanneer we terugkijken op pakweg de voorbije 40 jaar, dan is geen andere conclusie mogelijk dan dat we er met zijn allen beter op zijn geworden. Dat zou voor gevolg moeten hebben dat er minder armoede ...