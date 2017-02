Mysterieuze Stevoortse pensen zijn al 7 jaar oud

Hasselt / Hoeselt / Sint-Truiden - Gespreksonderwerp nummer één in de Hasseltse deelgemeente Stevoort dinsdag: de mysterieuze pensen. Heel wat inwoners meldden dat ook zij worsten langs de weg hadden gevonden, maar ze meteen in de vuilnisbak hadden gekieperd. Op de Stevoortse Kiezel werd naast worst ook een map gevonden van een -intussen gesloten - vleesgroothandel uit Sint-Truiden. Intussen ontdekte de dienst ‘handhaving’ van de stad Hasselt dat de worsten wellicht dateren uit 2010. En afgelopen weekend zijn ook in de Tommenstraat in Sint-Huibrechts-Hern al drie pakken worsten gevonden, waar al aan geknabbeld was.

Zwarte of witte pensen, in de Delhaize van Stevoort was het bij de klanten het meest besproken artikel uit de rekken. “Onwaarschijnlijk verhaal”, lacht één van de klanten. “Het ...