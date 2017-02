Scheidsrechter geeft voetballertjes én ouders complimenten na de wedstrijd

De mentaliteit in het jeugdvoetbal veranderen. Velen beseffen dat het nodig is maar het is vooralsnog zoeken naar de juiste oplossing. Met een geweldig initiatief zet een Nederlandse scheidsrechter echter al een geweldige stap voorwaarts. Na de wedstrijd nodigt hij de spelers én ouders uit in de kleedkamer, waar hij ze stuk voor stuk een complimentje geeft. Simpel maar positief en geniaal.

Het waren de ouders van de ploeg RKAVV uit Leidschendam die het initiatief deze week naar buiten brachten. “Na de wedstrijd op bezoek bij Quick Steps uit Den Haag vroeg de scheids aan de ouders van de tegenstander (RKAVV) om even naar de kleedkamer te komen. Wat hij vervolgens deed was fenomenaal!”, klinkt het op Youtube.

Blijkbaar doet hij het al jaren: kleine toespraakjes geven na afloop van de wedstrijden met complimentjes voor enkele spelertjes maar ook de ouders. De video werd in geen tijd duizenden keren bekeken.

Boekhoudt is er zelf een beetje beduusd van, zo zegt hij in het Algemeen Dagblad: “Ik ben iemand die zelf het liefst tussen vier witte lijnen staat. Het is heel erg wennen dit. Zelf ben ik een sociaal persoon en vind zo’n toespraak eigenlijk heel normaal.’’

Boekhoudt begon met zijn speeches toen hij zelf nog jeugdtrainer was omdat hij zag dat veel kinderen bang waren om te falen. “Ik wilde ze wat extra moed inspreken.”

Maar ook als spelertjes zich misdragen, probeert Boekhoudt met een persoonlijk gesprek te helpen. “Vaak gaat het niet eens om het voetbal. De spanningen van de afgelopen week komen er uit op het veld. Ik probeer zo helder mogelijk uit te leggen wat ik het liefst had gezien.”