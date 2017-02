Vrachtwagenbestuurder dood teruggevonden in cabine vlakbij E314

Genk -

Langs de Westerring in Genk is vanmorgen een vrachtwagenbestuurder overleden. Het slachtoffer was onwel geworden, en hij had zijn truck geparkeerd vlakbij de oprit van de E314. Daar legde hij zichzelf even te rusten. Getuigen zagen hem later bewegingloos liggen, en sloegen alarm. Toen een ambulance en een MUG team ter plaatse kwamen, was het slachtoffer echter al overleden. Volgens de hulpdiensten gaat het om een natuurlijk overlijden. De politie van de zone MidLim spande tijdens de vaststellingen de omgeving af.