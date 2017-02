Vlaams jeugdcriterium tafeltennis in Tuilt

Tuilt

Hasselt - Tafeltennisclub Herckenrode en de Vlaamse Tafeltennisliga organiseerden samen het 2de Vlaams jeugdcriterium 2017 in de tafeltennishal in Tuilt-Kuringen.

Een 70-tal jongens en meisjes tot de leeftijd van 11 jaar speelden er meer dan 200 wedstrijden. Het Vlaams jeugdcriterium kan rekenen op een deelname van 40 Vlaamse tafeltennisclubs met een erkende jeugdwerking. Er wordt in elke fase gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën, bestaande uit benjamins, preminiemen 1, preminiemen 2 en miniemen 1. Na deze 2de fase volgt er nog een 3de fase in Antwerpen en een finaledag in Leuven.

In de voorlopige clubrangschikking treffen we op de 40 deelnemende Vlaamse clubs nog twee Limburgse tafeltennisclubs aan in de top-10, zijnde Hoeselt op plaats 9 en Herckenrode op plaats 10.