Buitenlandse stagiairs THHI nemen deel aan dropping

Tessenderlo - Het is een traditie geworden in het Technisch Heilig-Hartinstituut dat er een dropping wordt georganiseerd voor alle deelnemers aan de buitenlandse stage. De internationale groep is ondertussen uitgegroeid tot 25 leerlingen. Binnenkort slaan ze hun vleugels uit naar Portugal, Duitsland, Spanje en Hongarije.

“Ter voorbereiding van deze buitenlandse stage organiseren wij een aantal voorbereidende activiteiten. De dropping is daar eentje van,” verduidelijkt coördinator Johan Mulders. “Het is heel belangrijk dat de leerlingen elkaar beter leren kennen omdat ze toch gedurende twee of drie weken moeten samenleven in een vreemde omgeving. De deelnemers komen uit verschillende klassen en daarom organiseren wij een groepsdynamische activiteit. Tijdens de dropping zijn ze op elkaar aangewezen om het eindpunt te bereiken.”

Tien leerkrachten zorgen voor de ondersteuning en de begeleiding van de leerlingen. “De leerlingen worden per auto naar de startplaats gebracht in Balen-Hulsen. De wandeling bedraagt ongeveer 8 km en het eindpunt ligt aan de rand van de Geelse bossen. Onderweg zijn er twee stopplaatsen voorzien waar ze warme soep en warme chocomelk met een wafel krijgen aan het kampvuur. Aan elke stopplaats krijgen ze nieuwe instructies over de route. Op het eindpunt krijgen ze in de herberg nog een drankje aangeboden en daarna worden ze afgehaald door de ouders. De dropping werd dit jaar al voor de vierde keer georganiseerd en nog nooit liep iemand verloren. Dit jaar liepen een aantal leerlingen de aankomstplaats wel voorbij, maar dat eerder te maken met slechte communicatie.”

Ondertussen wordt al gedacht aan de volgende editie in januari 2018. “Dan komen er nog eens 10 leerlingen en 2 begeleiders bij. Het gaat druk worden in de Meerhoutse velden en Geelse bossen en daarom overwegen wij om het parcours een beetje te verleggen. De herberg gaat immers te klein worden om alle buitenlandse stagiaires van het Technisch Heilig-Hartinstituut te ontvangen.”