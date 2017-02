KRC Genk heeft dinsdagavond een unieke kans op een plaats in de top-6 laten liggen. De Limburgers konden in hun inhaalwedstrijd tegen Waasland-Beveren niet scoren. Het bleef 0-0. Daardoor is Genk met nog vijf matchen te spelen samen met KV Mechelen zevende, op twee punten van Charleroi en AA Gent.

