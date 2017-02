Geslaagde winterwandeling langs kastelen en watermolens

Schulen

Herk-de-Stad - De in werking zijnde watermolen 'Kleen Meulen' was de attractie tijdens de jaarlijkse winterwandeling van Toerisme Herk-de-Stad

Ondanks het druilerige winterweer kon Toerisme Herk-de-Stad op zondag 5 februari weer rekenen op bijna 200 deelnemers. Men kon alleen op pad of in groep en dit onder de deskundige leiding van onze gidsen Luc, Marcel en Magda. De ontdekkingstocht startte op het treinperron van Schulen en ging langs de watermolens en kastelen van Lummen. Aan de prachtig gerenoveerde watermolen ‘Kleen Meulen’ konden de deelnemers tijdens het nuttigen van onder meer een ‘Krikske Vuur’ genieten van de enthousiaste uitleg van molenaar, Frits Haanen, die vol passie zijn hobby toelichtte. Speciaal voor deze gelegenheid werd de watermolen in werking gesteld om graan te malen. Hiervoor diende Frits tijdelijk een sluis op de Mangelbeek te blokkeren zodat het krachtige water het grote waterrad kon laten ronddraaien! De eigenares, Renate Demeer, leidde vervolgens ook nog geïnteresseerden rond in de mooi verzorgde aanpalende vakantiewoning waar zeven volwassenen en twee kinderen kunnen verblijven.



Een volgend toeristisch evenement vindt plaats tijdens de bloesemperiode. Iedereen is op onder meer zondag 23 april welkom om al wandelend of fietsend het kleurrijke landschap te bewonderen! Tot dan!