Lindsey Vonn ziet eerste kans op wereldtitel in rook opgaan

De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn is er dinsdag op het WK alpijnse ski in het Zwitserse Sankt Moritz in de discipline super-G niet in geslaagd mee te strijden om de wereldtitel. Vonn raakte halfweg haar eerste run de controle kwijt, miste daardoor een poortje en skiede vervolgens zonder risico’s te nemen naar beneden.

Vonn stond het afgelopen jaar aan de kant met een knieblessure en een armbreuk. Vorige maand maakte ze haar comeback in de Wereldbekermanche afdaling in het Duitse Garmisch-Partenkirchen en pakte daar onmiddellijk de zege.

De dubbele wereldkampioene van 2009 (afdaling en super-G) mikte in Sankt Moritz op drie wereldtitels: de super-G, de afdaling en de combiné. Een eerste kans zag ze dinsdag al in rook opgaan. De 32-jarige Vonn schreef verder ook al 77 Wereldbekermanches en vier eindzeges in de Wereldbeker op haar naam. In 2010 pakte ze olympisch goud op de afdaling.