2016 was een vruchtbaar jaar als we onze babyspecial mogen geloven. Meer dan 3.000 ouders stuurden een foto van hun oogappel, geboren in dat jaar, in. Op basis van die cijfers brachten wij in kaart welke gemeente nu eigenlijk echt het vruchtbaarst is.

Benieuwd naar al die prachtbaby's? Lees dan zeker Het Belang van Limburg op 8 en 9 februari, dan komen de meisjes gevolgd door de jongens, aan bod in de speciale Babyspecial.