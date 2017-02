Massale zoektocht naar lichaam van 67-jarige vrouw die vermoedelijk door haar eigen zoon is vermoord

De politie is vanmorgen begonnen met een grote zoekactie naar het lichaam van Renée Beckers. De 67-jarige vrouw uit Lebbeke, bij Dendermonde, is meer dan een jaar geleden spoorloos verdwenen. Nu wordt haar zoon ervan verdacht dat hij haar heeft vermoord en het lichaam verstopte in de buurt van hun appartement.

Politie, civiele bescherming en de cel vermiste personen van de federale politie zijn in Lebbeke begonnen aan een grote zoekactie. De ruime omgeving achter het appartement in het centrum van Lebbeke zal worden uitgekamd. Er is ook een speurhond aanwezig die getraind is in het zoeken naar stoffelijke resten. In eerst e instantie zal gezocht worden in het dichte struikgewas in de buurt. In die omgeving zijn intussen blauwe schermen geplaatst en wordt met een kleine kraan gegraven.

Nicolas V., de zoon van de vrouw, is maandag aangehouden op verdenking van oudermoord, maar hij ontkent dat hij iets met de verdwijning te maken heeft.

Renée Beckers, afkomstig uit Sint-Gillis bij Dendermonde, leidde een onopvallend bestaan in Lebbeke, waar ze samen met haar zoon op een appartement woonde op de eerste verdieping. De vrouw sukkelde met haar gezondheid en moest gebruikmaken van een looprekje of een rolstoel wanneer ze de straat opging. Ze had ook weinig contact met de buren die eigenlijk niets over haar wisten.

Zowat een jaar geleden verdween ze plots. Begin januari 2016 werd ze voor het laatst gezien. Het was haar zoon die nu is opgepakt die de verdwijning aangaf. Op vraag van het parket van Dendermonde verspreidde de federale politie een opsporingsbericht. Maar er kwamen nauwelijks reacties op.

Nu is haar zoon, Nicolas V., in de boeien geslagen en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van oudermoord. Maar hij ontkent voorlopig elke betrokkenheid.

De man zou aan de politie verklaard hebben dat zijn moeder het begin januari 2016 thuis was vertrokken na een hevige ruzie met hem. Volgens zijn verklaring had ze toen ook haar bankkaart meegenomen en zag hij haar sindsdien nooit meer terug.

Maar uit onderzoek is nu gebleken dat Nicolas V. al die tijd zélf geld ging afhalen met de bankkaart van zijn verdwenen moeder.

De huur van hun appartement werd netjes verder betaald, wellicht om geen argwaan te wekken. Dat deed hij met het pensioen van de vrouw dat nog elke maand werd gestort.