De Virga Jesse gaat op tournee

Hasselt - Nog zes maanden en dan is het weer zover; de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten. Een bijzondere tijd voor Hasselt. De Virga Jesse trekt momenteel op tournee langsheen de Hasseltse parochies.

Deken Ali Cornelissis: “Ter voorbereiding van de komende Virga Jessefeesten in augustus trekken we met de Virga Jesse op tournee naar de Hasseltse parochies en enkele rusthuizen. Samen met de werkgroep pastoraal werd een mooie viering voorbereid met het nieuwe thema van de ommegang nl. Virga Jesse, twijg van Jesse, bron van hoop”.

De actie is in het voorbije weekend gestart in de parochies Godsheide en Stevoort en loopt nog tot in mei, wanneer het beeld terugkeert naar de Virga Jessebasiliek.

Agenda:

Zonnestraal 11 feb.; Sint-Catharinawijk 'savonds 11 feb.; Sint-Martinus 12 feb. vm; Banneuxwijk en Kiewit 11-12 feb.; Rusthuis Elisabeth 14 feb.; Kuringen Sint–Jan 25 feb.; Kuringen Centrum 26-27 feb.; Rusthuis Immadi 17 feb.; Rapertingen 18 ma. 's avonds; Sint-Lambrechts-Herk 19 ma. vm; Rusthuis Katharinadal 16 ma.; Salvatorrusthuis 20-21 ma.; Abdij Herkenrode 25-26 ma.; Rusthuis Vinkenbosch 30 ma.; Campus Banneux Hogevijf 3 mei; Campus Zonnestraal 4 mei; Kiewit Heide op 6 mei 2017.

Foto: Ludo Buntinx, Sint-Martinuskerk Stevoort