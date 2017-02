Pyromaan slaat twee keer op 1 uur toe

In de nacht van maandag op dinsdag is in het Nederlandse Roermond een schoolbus in brand gestoken. Ook een auto moest eraan geloven.

De brandweer kreeg om 00u40 de eerste melding van een autobrand aan de Beekweg in Maasniel binnen. Ondanks het snelle optreden liep de auto fikse schade op. Niet veel later kreeg de brandweer een nieuwe melding. Het ging toen om een schoolbus een paar straten verder. De bus stond al in lichterlaaie toen de brandweer ter plekke kwam.

De bus stond nochtans achter een poort geparkeerd, maar de brandstichter knipte een gat in het hek om te kunnen toeslaan.