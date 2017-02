Thomas Buffel in selectie: “Hij heeft een jasje uitgedaan”

Thomas Buffel maakt vanavond opnieuw deel uit van de kern. De Genkse aanvoerder verloor op 26 januari zijn echtgenote Stephanie na een slepende ziekte en was zaterdag tegen Moeskroen al voor en na de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer om zijn ploegmaats bij te staan. De kans dat Buffel aan de aftrap verschijnt, is klein.