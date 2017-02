Genk-coach Stuivenberg haalt uit: “Vorm van competitievervalsing”

De verplaatsing naar Waasland-Beveren stond oorspronkelijk gepland op 11 december, maar werd door de kalendercommissie verplaatst wegens onvoldoende rust na het verlate Europa League-duel in Sassuolo. Daarom mogen nu alleen spelers aantreden die op 11 december speelgerechtigd waren. Bijgevolg zitten de zes Genkse nieuwkomers uit de wintermercato in de tribune.

“Het is een aparte regel, die nergens toe dient”, foeterde trainer Albert Stuivenberg, die zelf wél in de dug-out mag plaatsnemen. In de bewuste paragraaf van het reglement staat niets over de technische staf. “We moeten er nu eenmaal naar handelen, maar met de huidige transferperiodes in acht genomen, is het niet reëel. Dit is niet goed voor de competitie. Het is zelfs een vorm van competitievervalsing.”

“Als technische staf sta je voor een dilemma. Ik maak een strijdplan op met de twintig beschikbare spelers. Hoe moeten we spelen zonder in te boeten aan kwaliteit? We wegen af of we spelers moeten inzetten met weinig of meer ervaring. We wachten af hoe dat er vanavond zal uitzien. Uiteraard mist ook Waasland-Beveren enkele spelers, maar dat is niet te vergelijken met onze situatie.”

Genk is één overwinning verwijderd van de top zes , play-off 1 ligt weer binnen handbereik. “We moeten een goed resultaat behalen om in de race te blijven voor play-off 1. Bij winst doen we een goede zaak, maar het gaat er om waar we in maart staan”, besloot de Nederlander.