Vrouw verkracht door twee jaar oudere broer: “Als je zwijgt, maakt het je kapot”

Hasselt - “Als ik andere slachtoffers één goede raad mag geven: praat erover met anderen. Als je er net zoals ik over zwijgt, maakt het je kapot.” Aan het woord is Sarah* (30), die vanaf haar tiende vijf jaar lang met de regelmaat van een klok verkracht werd door haar twee jaar oudere broer. Een gruwelijke periode, die haar vandaag nog steeds achtervolgt. Dit is haar getuigenis.

“Het misbruik is begonnen toen ik tien jaar was. Mijn broer was toen twaalf. Vanaf die leeftijd mochten we af en toe alleen thuis blijven, als onze ouders eens op restaurant gingen of zo.”

“Het begon allemaal onschuldig, met wat kijken en wat spelen. Maar al snel wou hij meer, en verkrachtte hij me. Zo ging het vijf jaar lang door. Pas toen ik vijftien was, zorgde ik er systematisch voor dat ik zelf ook weg was als we alleen thuis zouden zijn. Dan ging ik babysitten, of sprak ik af met iemand van de scouts. Zo is het geleidelijk aan gestopt.”

Gezwegen

“Ik heb daar heel lang over gezwegen, maar op een bepaald moment heb ik toch een leerkracht in vertrouwen genomen. Aan haar heb ik voor het eerst mijn verhaal gedaan, het was een goed gesprek. Twee weken later liet ze me weten dat ze iemand gevonden had met wie ik kon praten. Maar toen bleek dat dat gesprek zou leiden tot een strafrechtelijke procedure tegen mijn broer, heb ik geweigerd. Ik wist toen niet of ik daar klaar voor was.”

Lees het volledige verhaal: “Honderd verkrachtingen per dag, ook op Valentijn”