Genkse osteopaat geniet na winst in Afrika Cup: “Ploegdokter kreeg 6 huwelijksaanzoeken”

Genk - Het Kameroense succes op de Afrika Cup kleurde ook Limburgse. Genkenaar Gert Vandeurzen maakte als osteopaat in de medische staf alles vanop de eerste rij mee. “Het hele land staat op zijn kop”, aldus Vandeurzen.

“Eerst hebben we uitgebreid in het stadion gevierd, daarna ging het naar ons hotel”, doet Vandeurzen vanuit de Kameroense hoofdstad Yaoundé zijn verhaal over de festiviteiten. “Als je weet dat daar langs het zwembad het buffet stond, hoef ik je niet te vertellen dat we meer in het water gelegen hebben dan wat anders”, lacht de Genkenaar.

Dat alles gebeurde in het bijzijn van de Kameroense minister van sport. Die was vanaf minuut één en gedurende het hele tornooi nauw betrokken bij de Kameroense selectie. “Bij ons zou zoiets ondenkbaar zijn”, aldus Vandeurzen. “Hier is het één van de tradities waar ze heel hard aan vasthouden. Net als het gezamenlijk bidden voor en na elke training.”

De gewezen osteopaat van KRC Genk blikt op deze Afrika Cup terug als een levenservaring die voor eeuwig in zijn geheugen gegrift staat. “Na de eerste training voelden we allemaal dat er iets speciaals zou kunnen gebeuren. Ik zit al heel lang in het voetbal, Hugo Broos ook, maar allebei beseffen we dat niets dit ooit zal kunnen evenaren.”

Zes huwelijksaanzoeken

“Het hele land staat op zijn kop”, vervolgt Vandeurzen. “De ploegdokter heeft naar eigen zeggen zes huwelijksaanzoeken gekregen, Hugo Broos ook één. Weet je, de Kameroense bevolking heeft weinig of niets. Maar elke wedstrijd bekijken ze verkleed en met toeters en bellen. Om je maar te zeggen wat dit voor hen betekent. Het zijn hele toffe, uitgelaten en openhartige mensen. Je kan ze best vergelijken met Limburgers. Ik heb hier tijdens het hele tornooi een soort Limburggevoel ervaren.”